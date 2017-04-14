«الأوقاف» تحيل صبري عبادة إلى لجنة «القيم»الجمعة، 14 ابريل 2017 07:30 ص
أحالت وزارة الأوقاف، أمس الخميس، الشيخ صبرى عبادة مستشار رئيس قطاع المديريات، والمرشح لعضوية مجلس النواب، ويخوض جولة الإعادة، إلى لجنة القيم بديوان عام الوزارة بشأن تجاوزه سبًا على أحد المفتشين بديوان عام الوزارة، وذلك حيث كان المفتش يمارس عمله فى تجنيب المساجد للدعاية الانتخابية، وهو ما لم يحتمله الشيخ صبرى عبادة، فانهال سبًا وقذفًا على المفتش، الأمر الذى يستدعى إحالته إلى لجنة القيم وإلى النيابة المختصة، مع احتفاظ من وقع عليه السباب برفع دعوى سب وقذف.
وأكدت الوزارة، أنها ماضية بقوة فى التزام سياسة الحياد الكامل تجاه العملية الانتخابية، وتجنيب المساجد كل مظاهر الدعاية الانتخابية أو محاولة استخدامها استخدامًا يخرجها عن رسالتها السامية، مع محاسبة كل من يخالف تعليمات الوزارة التى سبق نشرها فى التعميم التالى:
وأضافت: على جميع السادة الأئمة والعاملين بالأوقاف بدائرتى أبو كبير شرقية وتلا والشهداء منوفية التزام الحياد التام وعدم تمكين أى مرشح من استخدام المساجد أو العاملين بالأوقاف فى الدعاية الانتخابية، علمًا بأن الوزارة ستواصل التفتيش المستمر بالدائرتين لحين انتهاء جولة الإعادة، وأنها ستحيل أى إمام للعمل الإدارى حال ثبوت مخالفته للتعليمات، وستعفى أى قيادة تخالف التعليمات من عملها القيادى، وسننقل أى إدارى أو عامل يثبت تورطه فى مخالفة التعليمات خارج المحافظة، مع تكليف جميع القيادات بالدائرتين والمحافظتين المرور والمتابعة، وعقد اجتماع يوم السبت القادم برئاسة رئيس القطاع الدينى الشيخ جابر طايع، ورئيس قطاع المديريات المهندس سمير الشال، ووكيل الوزارة بالمحافظتين ووكلاء ومديرى الدعوة بالمحافظتين ومديرى الإدارات والمفتشين بالدائرتين للتأكيد على التزام الحياد التام، ومن يتخلف عن الاجتماع سيتم إحالته للتحقيق وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم السبت 15/4/2017م.
وتابعت الوزارة: علمًا بأن الوزارة بصدد حصر المخالفات التى قدمتها لجان التفتيش بالوزارة لإحالة المخالفين إلى التحقيق مطلع الأسبوع المقبل.
-
"شعبة الأسماك": 25 % ارتفاعا في أسعار "الفسيخ والرنجة" قبل شم النسيم
قال رئيس شعبة الأسماك أحمد جعفر إن أسعار الأسماك المملحة والمدخنة (الفسيخ والرنجة) قد ارتفعت مع قرب أعياد شم النسيم حوالي 25 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي، ...Thu, 13 Apr 2017 11:48:01 GMT
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا»
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد مروان عبد المعطى ...Wed, 12 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
نصائح «حماية المستهلك» عند تناول الأسماك المملحة في شم النسيم
نشر جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح والارشادات الخاصة بالطريقة الصحيحة لشراء وتناول الاسماك خلال احتفالات شم النسيم، وذلك على الموقع الاليكتروني للجهاز ...Thu, 13 Apr 2017 10:02:39 GMT
-
"الأرصاد" : أمطار غزيرة ورعدية .. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارةThu, 13 Apr 2017 06:45:26 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT