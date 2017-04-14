أحالت وزارة الأوقاف، أمس الخميس، الشيخ صبرى عبادة مستشار رئيس قطاع المديريات، والمرشح لعضوية مجلس النواب، ويخوض جولة الإعادة، إلى لجنة القيم بديوان عام الوزارة بشأن تجاوزه سبًا على أحد المفتشين بديوان عام الوزارة، وذلك حيث كان المفتش يمارس عمله فى تجنيب المساجد للدعاية الانتخابية، وهو ما لم يحتمله الشيخ صبرى عبادة، فانهال سبًا وقذفًا على المفتش، الأمر الذى يستدعى إحالته إلى لجنة القيم وإلى النيابة المختصة، مع احتفاظ من وقع عليه السباب برفع دعوى سب وقذف.

وأكدت الوزارة، أنها ماضية بقوة فى التزام سياسة الحياد الكامل تجاه العملية الانتخابية، وتجنيب المساجد كل مظاهر الدعاية الانتخابية أو محاولة استخدامها استخدامًا يخرجها عن رسالتها السامية، مع محاسبة كل من يخالف تعليمات الوزارة التى سبق نشرها فى التعميم التالى:

وأضافت: على جميع السادة الأئمة والعاملين بالأوقاف بدائرتى أبو كبير شرقية وتلا والشهداء منوفية التزام الحياد التام وعدم تمكين أى مرشح من استخدام المساجد أو العاملين بالأوقاف فى الدعاية الانتخابية، علمًا بأن الوزارة ستواصل التفتيش المستمر بالدائرتين لحين انتهاء جولة الإعادة، وأنها ستحيل أى إمام للعمل الإدارى حال ثبوت مخالفته للتعليمات، وستعفى أى قيادة تخالف التعليمات من عملها القيادى، وسننقل أى إدارى أو عامل يثبت تورطه فى مخالفة التعليمات خارج المحافظة، مع تكليف جميع القيادات بالدائرتين والمحافظتين المرور والمتابعة، وعقد اجتماع يوم السبت القادم برئاسة رئيس القطاع الدينى الشيخ جابر طايع، ورئيس قطاع المديريات المهندس سمير الشال، ووكيل الوزارة بالمحافظتين ووكلاء ومديرى الدعوة بالمحافظتين ومديرى الإدارات والمفتشين بالدائرتين للتأكيد على التزام الحياد التام، ومن يتخلف عن الاجتماع سيتم إحالته للتحقيق وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم السبت 15/4/2017م.

وتابعت الوزارة: علمًا بأن الوزارة بصدد حصر المخالفات التى قدمتها لجان التفتيش بالوزارة لإحالة المخالفين إلى التحقيق مطلع الأسبوع المقبل.