أطلق مجموعة من الشباب المصري حملة لتشجيع الصناعة المصرية تحت أسم “الحلم أبتدا”” صنع فى مصر”، وتهدف الحملة إلى حماية المنتج المصري،وإعلاء قيمته، وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة والثقيلة ، وتطوير قدرات وآلية العمل، وحث العرب والمصريين على إقتناء المنتج المصري.

وعن تفاصيل الحملة قال المهندس إبراهيم عيد،صاحب الفكرة، أن الوصول بالمنتج المصري إلى العالمية حلم كبير ، تحقيقه يرسم مستقبل جديد لملايين المصريين، ويرتفع بإسم مصر عاليا بين الدول المتقدمة ، وهو ما يستحقة الوطن والمواطن، لذلك تم تدشين حملة تحت أسم ” الحلم أبتدا .. صنع فى مصر” وتهدف إلى التعريف بالمنتج المصري ، وإيضاح مدي جودته وقدرته التنافسية مع كبري الماركات العالمية.

وأوضح أنه وضع خطة موسعة لحملة التوعية، منها تدشين موقع الكترونى يحمل بيانات كافة الشركات والمصانع المصرية ، إضافة إلى إطلاق تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية، يتناول أهم عروض تلك الشركات وأماكن توزيعها ، كذلك سوف تتم الاستعانة بـ”السوشيال ميديا” للترويج للمنتج المصري مع الحملات الاعلانية والاعلامية التليفزيونية فى دولتى مصر والامارات.

وطباعة ثلاثة ملايين مجلة ربع سنوية توزع مجانا على مدار الثلاث سنوات القادمة فى الدولتين.

وأشار عيد إلى أن حملة ” صنع فى مصر” سوف تشارك فى فعاليات مهرجان “أكسبو” الذى سيقام بدولة الامارات بمعرض مساحته 4000 متر يحمل منتجات لـ300 مستثمر مصري واماراتى.، مضيفا أن الحملة بدأت بتسويق المنتجات المصرية لدى الامارات، واقامة المعارض بها، وتوعية الشعب الاماراتى الشقيق بمدي جودة وعراقة المنتج المصري، لفتح سوق جديدة لمنتجاتنا لدي السوق الاماراتى الأكبر فى المنطقة العربي