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الجمعة 14 ابريل 2017 07:41 صباحاً
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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة بالسوق المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة بالسوق المصري

الجمعة، 14 ابريل 2017 06:40 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى 4.82 4.85 12 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.82 4.85 17 ساعة
بنك بلوم 4.81 4.84 7 دقائق
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 22 ساعة
البنك العربى 4.81 4.84 9 ساعات
بنك قناة السويس 4.81 4.84 3 أيام
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 4 أيام
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 16 ساعة
بنك عودة 4.80 4.83 2 يومين
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 21 ساعة
بنك القاهرة 4.79 4.84 3 أيام
المصرف المتحد 4.79 4.84 3 أيام
كريدى أجريكول 4.79 4.84 2 يومين
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 4 أيام
بنك مصر 4.79 4.81 4 أيام
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 2 يومين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 16 ساعة
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 أسبوعين
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 أسبوعين
البنك الأهلى اليونانى 4.73 4.81 3 أيام
بنك مصر إيران التنمية 4.69 4.87 20 ساعة
بنك البركة 4.67 4.88 12 ساعة
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 4 أسابيع
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