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الجمعة 14 ابريل 2017 07:34 صباحاً
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ننشر أسعار الدولار اليوم الجمعة بالسوق المصري
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الجمعة بالسوق المصري

الجمعة، 14 ابريل 2017 06:31 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 12 ساعة
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.07 18.17 21 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.07 18.17 17 ساعة
بنك بلوم 18.05 18.15 2 يومين
المصرف المتحد 18.05 18.15 3 أيام
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 3 أيام
البنك العربى 18.05 18.15 9 ساعات
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 2 يومين
بنك قناة السويس 18.05 18.15 3 أيام
كريدى أجريكول 18.05 18.15 3 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 3 أيام
بنك البركة 18.05 18.15 2 يومين
اتش اس بى سى HSBC 18.05 18.20 2 يومين
بنك القاهرة 18.05 18.15 3 أيام
البنك المركزى المصرى 18.03 18.14 16 ساعة
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 3 أيام
بنك عودة 18.00 18.10 2 يومين
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 2 يومين
بنك مصر إيران التنمية 18.00 18.15 20 ساعة
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 3 أسابيع
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 أسبوع واحد
بنك مصر 17.95 18.05 أسبوعين
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 أسبوعين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 أسبوع واحد
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