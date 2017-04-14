أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - تنبأ بظهور تنظيم “داعش” الإرهابي قبل 1400 عام، مضيفًا أن “هناك رواية صحيحة قدم فيها الإمام علي وصفًا دقيقًا لعناصر داعش”.

واستعرض مفتي الجمهورية خلال لقائه اليوم في برنامج “من ماسبيرو” الذي يُذاع على التليفزيون المصري، رواية الإمام علي بن أبي طالب التي قدم فيها وصفًا دقيقًا لتنظيم “داعش” الإرهابي، والتي وصفهم فيها بأصحاب الرايات السود، حيث قال الإمام علي رضي الله عنه: “إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض، فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم، ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، قلوبهم كزبر الحديد، هم أصحاب الدولة، لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، أسماؤهم الكنى، ونسبتهم القرى، وشعورهم مرخاة كشعور النساء، حتى يختلفوا فيما بينهم ثم يؤتي الله الحق من يشاء”.