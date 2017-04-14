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ضبط طن من الأسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقنا
رنجة سمك

ضبط طن من الأسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقنا

الجمعة، 14 ابريل 2017 05:09 ص

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا مساء اليوم من ضبط صاحب محل فسخاني بحوزته طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بجانب ضبط 16 قضية تموينية أخري متنوعة .
كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا بضبط صاحب محل فسخاني يدعي ” ي أ ” 53 عاما مقيم بدائرة قسم قنا وبحوزته طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 16 قضية تموينية أخري وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق .

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