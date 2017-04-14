أعلن العميد أحمد طارق، رئيس مدينة الأقصر، عن انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي بوسط المدينة، بنسبة 95%، مشيرا إلى أن تأخر رصف بعض الطرق بسبب أعمال حفر أخرى لرفع كفاءة المغذيات الكهربائية بالمدينة.

وأوضح “طارق” أن هناك خطة جار تنفيذها رفع كفاءة المغذيات الكهربائية بالمدينة، حيث يجري تركيب خط مغذي من محطة الكهرباء بالكرنك ممتد حتى منطقة السيد يوسف، وخط آخر من محطة الكهرباء وحتى مستشفى الأقصر العام، وثالث من محطة الكهرباء وحتى مدرسة صلاح الدين لتغذية منطقة شارع التلفزيون وتوابعها.