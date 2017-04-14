قالت الفنانة ميس حمدان، إن بداية ظهورها كانت “موديلز” في الإعلانات، موضحة أن إعلان “أميجو بينور”، يعد أول ظهور لها على شاشات التلفزيون.

وأضافت حمدان، خلال لقائها مع الفنان أشرف عبد الباقي، ببرنامج “عيش الليلة”، المذاع عبر فضائية “DMC”، مساء اليوم الخميس، أن أشهر الإعلانات التي قدمتها كانت مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة شيري عادل، حينما قدما إعلان “كادبوري ستار بـ25 قرش” منذ 14 عاما.