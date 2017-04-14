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بالفيديو.. ميس حمدان تكشف كيف بدأت العمل في التمثيل
ميس حمدان

بالفيديو.. ميس حمدان تكشف كيف بدأت العمل في التمثيل

الجمعة، 14 ابريل 2017 04:53 ص

قالت الفنانة ميس حمدان، إن بداية ظهورها كانت “موديلز” في الإعلانات، موضحة أن إعلان “أميجو بينور”، يعد أول ظهور لها على شاشات التلفزيون.
وأضافت حمدان، خلال لقائها مع الفنان أشرف عبد الباقي، ببرنامج “عيش الليلة”، المذاع عبر فضائية “DMC”، مساء اليوم الخميس، أن أشهر الإعلانات التي قدمتها كانت مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة شيري عادل، حينما قدما إعلان “كادبوري ستار بـ25 قرش” منذ 14 عاما.

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