أعلن المطرب الشاب محمد رشاد، استعداده لإحياء حفل عيد الربيع، الإثنين المقبل، في نادي وادي دجلة فرع ٦ أكتوبر.

ونشر رشاد، صورة البوستر الدعائي للحفل، عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام”، وعلق قائلا: “انتظروني يوم الإثنين 17 أبريل بإذن الله في نادي وادي دجلة فرع 6 أكتوبر ونحتفل مع بعض بأعياد الربيع.. وكل سنة وأنتم طيبين”.

يذكر أن محمد رشاد، يواصل حاليا، تصوير كليبه الغنائي الجديد “لا تيأس”، والذي يهديه لمرضى سرطان الأطفال بالمشاركة مع المطربة هبة يوسف وجورية حمدي ويوسف إسماعيل.

والأغنية من كلمات ناصر الجيل وألحان محمود خيامي وتوزيع أحمد إسماعيل. والكليب من إخراج إبرام نشأت.

