تعرف على لقاءات اليوم الجمعة في الدوريات الأوروبية والعربية

يقام اليوم الجمعة، العديد من المباريات القوية في دوريات أوروبا والسعودي لكرة القدم..

ويلتقي في الدوري الإسباني الدرجة الأولى

أتلتيك بيلباو مع لاس بالماس 8:45 مساء

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

أنجيه مع باريس سان جيرمان 8:45 مساء

الدوري الهولندي الممتاز

هيراكليس الميلو مع إي زد الكمار 8:00 مساء

ومع الاتجاه للدوريات العربية :

فسيقام لقائين مهمين في دوري جميل السعودي للمحترفين بين كلاً من :

الخليج مع الوحدة 5:45 مساء

الاتحاد مع القادسية 7:40 مساء