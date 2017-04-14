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الجمعة 14 ابريل 2017 04:39 صباحاً
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تعرف على لقاءات اليوم الجمعة في الدوريات الأوروبية والعربية
باريس سان جيرمان

تعرف على لقاءات اليوم الجمعة في الدوريات الأوروبية والعربية

الجمعة، 14 ابريل 2017 04:09 ص

يقام اليوم الجمعة، العديد من المباريات القوية في دوريات أوروبا والسعودي لكرة القدم..

ويلتقي في الدوري الإسباني الدرجة الأولى

أتلتيك بيلباو مع لاس بالماس 8:45 مساء

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

أنجيه مع باريس سان جيرمان 8:45 مساء

الدوري الهولندي الممتاز

هيراكليس الميلو مع إي زد الكمار 8:00 مساء

ومع الاتجاه للدوريات العربية :

فسيقام لقائين مهمين في دوري جميل السعودي للمحترفين بين كلاً من :

الخليج مع الوحدة 5:45 مساء

الاتحاد مع القادسية 7:40 مساء

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