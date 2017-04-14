قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن الحكومة التركية قد تمدد حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد عقب انقلاب فاشل في يوليو الماضي، عندما يحين موعد انتهائها هذا الشهر، بحسب رويترز.

وتمكن حالة الطوارئ الحكومة من تجاوز البرلمان في سن قوانين جديدة وتقييد أو تعليق حقوق وحريات عندما ترى ذلك ضروريا.

وقال إردوغان لتلفزيون (تي.جي.آر.تي) “إذا انتهى الأجل فسوف نمددها. لا توجد عقبة أمام ذلك.”

وأدلى إردوغان بتعليقاته قبل أيام من استفتاء سيصوت فيه الأتراك على تعديلات دستورية تعزز سلطات رئيس البلاد.

وأظهر استطلاعان للرأي اليوم الخميس أغلبية ضئيلة مؤيدة للتعديلات.

وجرى تمديد حالة الطوارئ في 19 يناير، ثلاثة أشهرأخرى في خطوة قالت الحكومة إنها ضرورية لمواصلة عملية التطهير التي تستهدف أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الإنقلاب.

وانتقد خصوم إردوغان حالة الطوارئ وقالوا إنها يجري استخدامها كذريعة لسحق المعارضة.