اتخذ المحامى بالنقض أشرف عبد العزيز محام الميجا ستار عمرو دياب، الإجراءات القانونية ضد شركة روتانا و أقام دعوى تعويض لمقاضاتها، وذلك لإساءتها استخدام حق التقاضي ضد الهضبة.

وقال أشرف عبد العزيز في تصريح صحفي إنه طالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الفنان عمرو دياب نتيجة ما قامت به شركة روتانا من إقامة العديد من الدعاوى القضائية والتي قضي فيها جميعًا بالرفض.

وكشفت فحوى الدعوى القضائية، أن جميع الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى المقامة من شركة روتانا، أسست على أن الفنان عمرو دياب لم يخل بأي التزام من التزاماته تجاه الشركة .

وأضاف عبد العزيز أن عمرو دياب أحد أبرز رموز الأغنية والفن في مصر والعالم وله قاعدة جماهيرية كبيرة ولا يليق ما تقوم به “روتانا” من محاولات للنيل من هذه المكانة التي حققها بمجهوده المتواصل على مدي مشواره الفني الممتد للعديد من الأجيال.

وقضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، فى وقت سابق ، برفض دعوي روتانا رقم 532 لسنة 8ق اقتصادية ضد الفنان عمرو دياب، الذي تطالبه بتعويض مادى قدره 5 ملايين دولار.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي انور وعضوية كلًا من محمد عبدالقوي ومحمد محمود وامانة سر كريم صابر.

ودفع أشرف عبد العزيز محامي الميجا ستار عمرو دياب، برفض الدعوي لعدم تنفيذ شركة روتانا لتنفيذ التزاماتها التعاقدية، وذلك بعد أن تقدمت الشركة بالدعوي بعد طرح حملة إعلانية تحمل أغاني ألبومات أحلي وأحلي.

وترجع تفاصيل القضية رقم 532 لسنة 8 ق المرفوعة من روتانا ضد عمرو دياب واحدي شركات الاتصالات، لتطالبه بمبلغ وقدره خمسة ملايين دولار تعويض عن الاضرار التي لحقت بالشركة زعمًا منها ان قاموا بطرح البوم احلي واحلي دون موافقة كتابية من الشركة.