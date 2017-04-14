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«CIA»: ويكيليكس جهاز مخابراتي روسي
موقع ويكيليكس

«CIA»: ويكيليكس جهاز مخابراتي روسي

الجمعة، 14 ابريل 2017 03:26 ص

اعتبر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي.آي.إيه” مايك بومبيو، الخميس، منظمة ويكيليكس بأنها جهاز مخابرات معاد.

وأبلغ بومبيو الحضور في مركز بحثي بواشنطن قائلا “تعمل ويكيليكس كجهاز مخابرات معاد وتتحدث كجهاز مخابرات معاد” بحسب ما نشرته «شبكة سكاي نيوز»

وتابع أن جهاز المخابرات الروسي استخدم المنظمة لتوزيع مواد حصل عليها من خلال عمليات تسلل إلكترونية أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي.

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