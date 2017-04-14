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توقعات الطقس لليوم الجمعة 14 أبريل 2017
الطقس

توقعات الطقس لليوم الجمعة 14 أبريل 2017

الجمعة، 14 ابريل 2017 03:16 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا، وأن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما تنشط الرياح الشمالية غربية على معظم الأنحاء مثيرة للرمال والاتربة كما تنشط على البحرين والمتوسط والأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

معتدلان إلى مضطربان وارتفاع الموج فيما ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 23

الإسكندرية 16 21

مطروح 14 21

بورسعيد 13 22

دمياط 14 22

بلطيم 14 22

الإسماعيلية 13 25

السويس 14 25

العريش 11 23

نخل 13 21

طابا 14 22

الطور 18 25

مرسى علم 22 27

الغردقة 21 26

شرم الشيخ 22 27

رفح 10 22

كاترين 10 17

سيوة 12 25

المنيا 14 25

الفيوم 14 25

رأس سدر 16 24

أبوسمبل 21 31

وسط الدلتا 13 22

أسيوط 15 25

سوهاج 19 26

الأقصر 20 29

أسوان 22 31

شلاتين 25 30

حلايب 26 30

الوادى الجديد 19 27

قنا 20 28

نويبع 19 22

السلوم 12 20

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