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الجمعة 14 ابريل 2017 04:26 صباحاً
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تعرض مدينة أسوان لموجة من الأمطار المتوسطة
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تعرض مدينة أسوان لموجة من الأمطار المتوسطة

الجمعة، 14 ابريل 2017 03:04 ص

تعرضت مدينة أسوان مساء اليوم /الخميس/ لموجة من الأمطار المتوسطة، والتي أثرت بشكل محدود على حركة السير .
وقد أعلنت محافظة أسوان حالة الطوارئ على مستوى المستشفيات ومرفق الإسعاف تحسبا لوقوع أي حوادث مفاجئة نتيجة لسقوط الأمطار كما تم التنبيه على أصحاب المراكب والفنادق السياحية العائمة بتوخي الحذر خلال تلك الفترة .
كما حذرت أصحاب المركبات والسيارات على الطرق السريعة والفرعية بتوخي الحذر أثناء سيرها، لحين أستقرار الأحوال الجوية وتوقف سقوط الأمطار .

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