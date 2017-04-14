محمود عبد المغني: أول حب في حياتي كان كوميديالجمعة، 14 ابريل 2017 03:05 ص
كشف الفنان محمود عبد المغني قصة أول حب في حياته واصفاً إياها بأنها كانت كوميدية .
وكشف عبدالمغني، خلال لقائه مع الفنان أشرف عبدالباقي في برنامج “عيش الليلة”، المذاع عبر فضائية “dmc”، عن تفاصيل قصة حبه، التي بدأت باشتراكه في مسابقة لإلقاء الشعر، فأعجب بفتاة ظل أكثر من سنة ينظر إليها، حتى أدركت إعجابه بها، فبادرته بالحديث، قائلة: “كفاية بص، ده قلم باركر تريند وغالي تكتب به شعر ونتقابل السنة الجاية”.
وواصل عبدالمغني سرده للقصة، قائلًا: أخذت القلم وبعد شهرين، ثلاثة من أصحابي قالوا لي: “أكيد وحشتها روح كلمها”، وعندما ذهبت وقابلتها أمام المدرسة قالت لي: “قلت لك إيه؟ السنة الجاية لو سمحت”، فمشيت وبعد شهرين، أصدقائي قالوا لي: “كده أكيد وحشتها”، فذهبت لها مرة أخرى، فقالت لي: “إنت غبي بقى، هات القلم”.
وتابع: “وحينها علمت أنها لا تحبني، فبعت القلم بـ 6 جنيهات اشتريت بها ساندوتشات شاورما وفول، كلتها أنا وأصحابي”.
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