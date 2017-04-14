اليوم.. رامي عياش ضيف حلقة عمرو أديب في كل يوم جمعة

يحل المطرب رامي عيّاش، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب، في حلقة جديدة من برنامجه “كل يوم جمعة”، تعرض عبر شاشة ON E في الساعة الـ9.30 مساء اليوم الجمعة.

ونشر رامي عياش، مقطع فيديو أثناء غنائه “خليني معاك”، من حلقة اليوم، وكتب عبر Instagram، “خليني معاك أوعى تسيبني” في كل يوم جمعة”، غدًا الجمعة الساعة 11 ونصف بتوقيت الإمارات على قناة أبوظبي”.

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