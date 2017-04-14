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الجمعة 14 ابريل 2017 02:52 صباحاً
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اليوم.. رامي عياش ضيف حلقة عمرو أديب في كل يوم جمعة
رامي عياش

اليوم.. رامي عياش ضيف حلقة عمرو أديب في كل يوم جمعة

الجمعة، 14 ابريل 2017 02:52 ص

يحل المطرب رامي عيّاش، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب، في حلقة جديدة من برنامجه “كل يوم جمعة”، تعرض عبر شاشة ON E في الساعة الـ9.30 مساء اليوم الجمعة.

ونشر رامي عياش، مقطع فيديو أثناء غنائه “خليني معاك”، من حلقة اليوم، وكتب عبر Instagram، “خليني معاك أوعى تسيبني” في كل يوم جمعة”، غدًا الجمعة الساعة 11 ونصف بتوقيت الإمارات على قناة أبوظبي”.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: رامي عياش ضيف عمرو أديب في “كل يوم جمعة”.. اليوم

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