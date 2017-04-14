قالت متصلة تدعى رشا، إنها حلمت بأن هناك أحد الأشخاص يدعى عم كاظم قام بإعطائها حديد مسلح، مشيرًا إلى أن الحديد في الحلم كان خفيف للغاية واستطاعت أن تسير به، مضيفة أنها حلمت بالقرآن ورأت سورة الحديد.

وردت عليها صوفيا زاده، مفسرة الأحلام، خلال حوارها ببرنامج “رؤى وأحلام”، المذاع على فضائية “دريم1”، مساء الخميس، أن رؤية الحديد في الحلم يعني أن هناك الكثير من المنافع ستأتي لها، مشيرة إلى أن عم كاظم يعني انه ستسطيع كظم غيظها أمام أعدائها.

وأوضحت أن كل سيخ قامت بحمله يعني وجود لها مانفع في الدنيا والآخر بعدد الأسياخ التي رأتها.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: مفسرة أحلام توضح معنى رؤية الحديد في المنام (فيديو)