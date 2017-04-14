اقترب التريللر الرسمى لفيلم “هروب اضطرارى” للنجم أحمد السقا، من 2 مليون مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم على “فيس بوك”، وذلك في يومين فقط من طرحه .

الفيلم من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم مثل أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر، أحمد زاهر، دينا الشربينى، عزت أبو عوف، باسم سمرة، بيومى فؤاد، نبيل عيسى، محمد فراج، وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.