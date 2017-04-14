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إيمان البحر درويش عن برنامج سما المصري الديني: «قد تكون قدوة»
ايمان البحر درويش

إيمان البحر درويش عن برنامج سما المصري الديني: «قد تكون قدوة»

الجمعة، 14 ابريل 2017 02:29 ص

استنكر إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين الأسبق، الحكم المسبق على برنامج الفنانة سما المصري الديني المزعم إطلاقه في شهر رمضان، قائلًا إنه من المبكر أن نحكم عليه، فضلًا عن أننا لا نعرف تفاصيل البرنامج.

وأضاف خلال حواره في برنامج «بالألوان الطبيعية» المذاع عبر فضائية «دريم»: «لا نعرف شكل البرنامج، فربما أرادت أن تستفسر، وهو من حقها، ربما أرادت أن تقول إنها كانت مخطئة وتريد معرفة الصواب، وقد يتبعها في ذلك الناس ويتعلمون من أخطائها ويصوبون تصرفاتهم».

وأشار إلى أن البرنامج ربما يحقق نسبة مشاهدة عالية، قائلًا: «كل الناس بتتكلم عن تجربتها، وسما المصري عندها جرأة شديدة، وفي النهاية الناس هتحكم».

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