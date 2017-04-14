قال الدكتور أحمد عبد الحي أستاذ إدارة الاستراتيجيات إن الإرهاب لم يكن وليد اليوم وأفعال الإرهابيين خلال الفترة السابقة حتى الآن هى ما جعلت المواطنين المحبين للدولة والذين يهدفون إلى الإصلاح ينفرون من التعاطف مع أسرته بسبب تخريبها للدولة وسعيهم إلى تكدير السلم العام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج خط احمر الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية العاصمة أن الاحتلال أول من مزج الارهباب بالافكار الدينية موضحا ان الارهابي ليس له دين أو عقيدة متابعا أن الارهابي يستبيح اراقة الدماء.

<p>