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كلمات جريئة لمذيع المحور في هجومه على خالد علي وأبو الفتوح
تامر عبد المنعم

كلمات جريئة لمذيع المحور في هجومه على خالد علي وأبو الفتوح

الجمعة، 14 ابريل 2017 02:24 ص

هاجم الإعلامي تامر عبد المنعم، المحامي خالد على، وعبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، على الهواء قائلًا: «دلوقتي الجيش بقا حلو وعمالين تمجدوا فيه على تويتر وفاكرين إنكم هتصعبوا علينا ونقولكم انزلو تاني.. نزلت المايه في زوركم».

وأضاف خلال تقديمه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»،: «أنتو مقضينها تعريض.. وأنا بطالب الرئيس السيسي بمد حالة الطوارئ طالما الطوارئ هتخليكم محترمين كدا».

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