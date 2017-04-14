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فرار 23 نزيلا من أحد سجون اليمن بعد اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن
هروب

فرار 23 نزيلا من أحد سجون اليمن بعد اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن

الجمعة، 14 ابريل 2017 01:32 ص
أ ش أ

تمكن 23 نزيلا اليوم الخميس من الفرار من أحد السجون الواقعة في مدينة عدن جنوب اليمن.
وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن النزلاء تمكنوا من الهرب بعد معارك إندلعت بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين الذين أغلقوا الطرق للمطالبة بالإفراج عن بعض النزلاء المحتجزين داخل السجن بدون محاكمة.
وأضافت الشبكة الأمريكية ، نقلا عن مسئولين أمنيين رفضوا الكشف عن هوياتهم ، أن الإشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مصرع شخص وجرح 4 من أفراد قوات الأمن ، مشيرة الى أن أغلب النزلاء الفارين هم من العناصر الإجرامية.
ولم تكشف الشبكة الأمريكية عن هوية هؤلاء المسلحين.

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