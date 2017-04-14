 Moheet on google
الجمعة 14 ابريل 2017 02:50 صباحاً
روابط سريعة
«سكاي نيوز»: قتيل في حادث إطلاق نار بمحطة قطار أميركية
AFP_HW67O

«سكاي نيوز»: قتيل في حادث إطلاق نار بمحطة قطار أميركية

الجمعة، 14 ابريل 2017 01:29 ص
وكالات

قتل شخص على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون في حادث إطلاق نار وقع في محطة قطار بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، الخميس، بحسب رويترز.
وقالت هيئة النقل السريع في أتلانتا في بيان إن الحادث وقع في محطة وست ليك في حوالي الساعة 4:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة وأن عمال الطوارئ متواجدون في الموقع.

وذكرت أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به. وأوضحت الهيئة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث، بينما تم إغلاق المحطة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3