قتل شخص على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون في حادث إطلاق نار وقع في محطة قطار بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، الخميس، بحسب رويترز.

وقالت هيئة النقل السريع في أتلانتا في بيان إن الحادث وقع في محطة وست ليك في حوالي الساعة 4:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة وأن عمال الطوارئ متواجدون في الموقع.

وذكرت أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به. وأوضحت الهيئة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث، بينما تم إغلاق المحطة.