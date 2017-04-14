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بالفيديو.. محمد صبحي يكشف سبب الحروب والمذابح في العالم
محمد صبحي

بالفيديو.. محمد صبحي يكشف سبب الحروب والمذابح في العالم

الجمعة، 14 ابريل 2017 01:26 ص

قال الفنان محمد صبحي، إن التاريخ أثبت أن التعصب هو أساس الحروب والمذابح والثورات في العالم كله، وإن مصر يجب أن تتكاتف ضد التطرف والمتعصبين ولا تسمح لهم بتفتيت النسيج الوطني.

وأضاف صبحي خلال برنامج “مفيش مشكلة خالص” المذاع على قناة “cbc” أن الحرب الأهلية في إسبانيا كان سببها التعصب والحرب العالمية الثانية كان سببها التعصب أيضا.. والإبادة العرقية في تركيا كانت لنفس السبب أيضا.

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