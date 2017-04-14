قال الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريت، إن مهاجمة قناة الجزيرة لمسلسله الداعية شرف كبير له.

أضاف خلال لقائه ببرنامج “دايرة الشر”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم جيسي العاصي، أنه لم يدافع عن السبكي ولكنه دافع عن أفلام كثيرة للسبكي جيدة، مثل فيلمي “ساعة ونصف” و”نزوة”.

وتابع: “قلت إن مرتضى منصور رجل ديكتاتور، وهو ديكتاتور فعلا ولا أنكر ذلك”.

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