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مساعد وزير الداخلية لمدن القناة يتفقد قوات التامين بالكنائس
اللواء محمود الديب

مساعد وزير الداخلية لمدن القناة يتفقد قوات التامين بالكنائس

الجمعة، 14 ابريل 2017 01:23 ص

تفقد اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لمدن القناة، يرافقه اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، الخدمات الأمنية الموجودة بكنائس المحافظة.
وقام مساعد الوزير بتفقد قوات التأمين الموجودة أمام كنائس الراعي الصالح بحي السويس، ومارجرجس بحي فيصل.
وتحدث اللواء محمود الديب مع الضابط والصف والجنود، عن الظروف التى تمر بها البلاد، وشدد على اليقظة التامة وتحقيق أعلى نسب الاشتباه.
وأكد اللواء مصطفي شحاتة، أن جميع الكنائس بالمحافظة تم تأمينها وتوجد خطط أمنية للتامين تم تنفيذها بجميع الكنائس وبمحيطها.

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