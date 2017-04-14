قال المؤلف والكاتب د. مدحت العدل، «إن أول حب كنت فى الثانوية العامة وقامت بأخذ البنت التى كنت أحبها وذهبنا على النيل وطلب قهوة وأنا لم أشربها من قبل ولم يذكر اسم البنت على الهواء».

وأضاف مدحت العدل خلال حواره ببرنامج «دايرة الشر» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامية “جيسى العاصى”، اليوم، «إن سامى العدل هو الأخ الأقرب له ولكنه كان يتمتع بحب الجميع وشقاوة لم تكن فى أحد بالعائلة والمدرسة وكان يلقب بالزعيم».