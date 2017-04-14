أكدت مجموعة (لوريال) الفرنسية المتخصصة في صناعة مستحضرات التجميل والجمال أن اختيارها لمصر لتنظيم المؤتمر الاقليمي للعناية بصحة الشعر وعدم إلغائها للمؤتمر برغم العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر مؤخرا خير دليل على أن مصر آمنة وسوق جاذب للإستثمار.

وقال أحمد وجيه المدير العام التنفيذي لقسم منتجات التجميل الطبية (لوريال مصر) ـ في تصريحات اليوم ـ أن نجاح المؤتمر الإقليمي وحضور كافة الوفود دون اعتذار يعبر عن ثقة الجميع بقدرة الحكومة المصرية على قهر الإرهاب الغاشم ، وأشار إلى سعي الشركة الى الإستمرار وإصرارها على التواجد في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة في البنية التحية للإستفادة من السوق المصري الذي يعتبر من أهم الأسواق لدى الشركة الأم.

وأكد أن اختيار مصر لتنظيم هذا الحدث الإقليمي يدل على نجاح الشركة في مصر ، ونوه بأهمية مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات والمعلومات في القطاع الصحي ، لافتا إلى التعاون المثمر بين شركة (لوريال مصر) وعدد من الجامعات المصرية في مجال الأبحاث العلمية.

وأشار وجيه الى أن أغلب الأبحاث العلمية أثبت أن أكبر مشكلة تواجه المصريات هي تساقط الشعر والذي يعود الى أسباب وراثية والتوتر العصبي والتلوث ، ونصح السيدات بضرورة الابتعاد عن التلوث والتوتر والعصبية والإلتزام بالأكل الجيد وشرب المياه كثيرا للحفاظ على شعرهن ، مع الإلتزام بتناول علاج مناسب.\

تجدر الإشارة الى أن مجموعة وريال (بالفرنسية:L’Oréal) ، هي مجموعة صناعية فرنسية مدرجة في البورصة ومتخصصة في صناعة مستحضرات التجميل والجمال ، ومقرها في بارس بضاحية كليشي.