 Moheet on google
الجمعة 14 ابريل 2017 03:01 صباحاً
روابط سريعة
الجفري يكشف تفاصيل مثيرة عن مسلمي داعش
الحبيب الجفري

الجفري يكشف تفاصيل مثيرة عن مسلمي داعش

الجمعة، 14 ابريل 2017 01:21 ص

قال الحبيب على الجفري، الداعية الإسلامي ، إن معركة مصر مع الإرهاب يستهدفنا جميعا وانتصارها مفتاح لانتصارنا فى جميع أنحاء العالم، مشددا على ان مصر ستنتصر بامر المولى على المتطرفين والارهابيين.

وأضاف أثناء حواره مع برنامج “مساء dmc” المذاع على شاشة “dmc” اليوم الخميس، أن الداعشية ليست فكر وسلاح فقط ولكنها نفسية وعلى سبيل المثال مواطن يضرب ابنائه بعنف فهو يملك نفسية داعشية.

وتابع أن الفكر الداعشى يظهر فى كل من يبيح الخروج عن فكر التنوع .

وأشار إلى أن المسلم الداعشى لا يكره المسيحى فقط ولكنه يكره المسلم الذي لا يحمل نفس تفكيره ، مطالبا بوجود علماء النفس والتربية والاجتماع فى كيفية محاربة النفسية الداعشية لنستخدمها فى خطبتنا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3