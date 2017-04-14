قال الحبيب على الجفري، الداعية الإسلامي ، إن معركة مصر مع الإرهاب يستهدفنا جميعا وانتصارها مفتاح لانتصارنا فى جميع أنحاء العالم، مشددا على ان مصر ستنتصر بامر المولى على المتطرفين والارهابيين.

وأضاف أثناء حواره مع برنامج “مساء dmc” المذاع على شاشة “dmc” اليوم الخميس، أن الداعشية ليست فكر وسلاح فقط ولكنها نفسية وعلى سبيل المثال مواطن يضرب ابنائه بعنف فهو يملك نفسية داعشية.

وتابع أن الفكر الداعشى يظهر فى كل من يبيح الخروج عن فكر التنوع .

وأشار إلى أن المسلم الداعشى لا يكره المسيحى فقط ولكنه يكره المسلم الذي لا يحمل نفس تفكيره ، مطالبا بوجود علماء النفس والتربية والاجتماع فى كيفية محاربة النفسية الداعشية لنستخدمها فى خطبتنا.