افتتحت اليوم الخميس ثاني مدرسة مخصصة للنازحين العراقيين بتمويل من جمعية الهلال الاحمر الكويتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) في مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق.

وقال القنصل العام لدولة الكويت في اربيل الدكتور عمر الكندري في تصريحات بثتها اليوم وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مدرسة الكويت الثانية تأتي بعد افتتاح المدرسة الاولى شهر يناير الماضي وذلك في اطار دعم دولة الكويت المستمر للنازحين العراقيين في الاقليم.

واشار الكندري الى ان دعم دولة الكويت سوف يستمر عبر افتتاح مدارس جديدة في القريب العاجل تنفيذا لتوجيهات امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قائد العمل الانساني حيث وجه بتقديم العون للنازحين العراقيين والوقوف الى جانبهم.

واوضح أن اهتمام دولة الكويت بالجانب التربوي والتعليمي ياتي انطلاقا من حرصها على ادامة العملية التربوية للنازحين العراقيين كي لا يتاخروا عن التحصيل العلمي والتواصل مع اقرانهم في باقي مناطق العراق.

من جهته وجه وزير التربية في حكومة اقليم كردستان العراق الدكتور بشتيوان صادق الشكر لدولة الكويت على تقديمها المساعدات للطلبة النازحين في الاقليم.

واضاف ان لدولة الكويت دور بارز في المجال الانساني في تقديم يد العون للنازحين العراقيين في شتى المجالات حيث تولي دولة الكويت اهتماما بالغا بالجانب التربوي من خلال تقديم شتى المساعدات من اجل استمرار المسيرة العلمية في العراق والاقليم.

واشار الى ان المساعدات الكويتية خففت الكثير من الاعباء عن حكومة الاقليم والحكومة العراقية خصوصا في الظرف الراهن في العراق.

وفي ذات السياق قالت ممثلة الشركة المنفذة لمشروع المدرسة نسرين السوقي ان المدرسة تضم 14 فصلا دراسيا وتتسع لنحو 500 طالب وطالبة.

يذكر ان دولة الكويت تولي اهتماما بالغا بالجانب التربوي للنازحين العراقيين حيث افتتحت مدرسة الكويت الاولى في يناير الماضي في اربيل كما عملت على توفير اللوازم المدرسية في مدارس النازحين اضافة الى توزيع نحو 20 الف حقيبة مدرسية ولوازم مكتبية على الطلبة النازحين.