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الاستثمار: تأسيس 325 شركة جديدة خلال أسبوع
وزارة الاستثمار

الاستثمار: تأسيس 325 شركة جديدة خلال أسبوع

الجمعة، 14 ابريل 2017 12:52 ص
محيط - محمد منصور

أعلنت وزارة الاستثمار عن تأسيس 325 شركة جديدة، طبقًا لقوانين الاستثمار المصرية، بمعدل تأسيس يومى بلغ 65 شركة، وذلك بإجمالى رأس مال مصدر 585.5 مليون جنيه، توفر 1631 فرصة عمل للشباب المصرى، منها 578 فرصة عمل حرفية.
وأوضحت الوزارة، فى تقريرها الأسبوعى، الصادر اليوم الخميس، أن رأس المال المصرى فى تأسيس هذه الشركات بلغ 540.7 مليون جنيه، ورأس المال العربى بلغ 36.6 مليون جنيه، بينما مثل رأس المال الأجنبى 8.1 مليون جنيه، مشيرة إلى أن هذه الشركات تعمل فى القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.
وكشفت الوزارة عن انتهاء لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من إجراءات البت فى 3 قطع أراضى بإجمالى 7.1 فدان بكفر الدوار بقيمة إجمالية تبلغ 29.1 مليون جنيه، خلال الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار حرص وزارة الاستثمار على تفعيل القوانين وسرعة الانتهاء من الأراضى المخصصة لأغراض الاستثمار.

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