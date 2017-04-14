أطلقت الشركة المتحدة لتجارة السيارات – القصراوى أحدث طرازات الصانع العالمى الشهير هايما ذات الجودة العالمية فى السوق المصرية لتبدأ مرحلة جديدة من النجاح والتفوق تحت قيادة تلك الشركة الأكثر شهرة وعراقة فى تجارة السيارات والتى تمتد خبرتها لأكثر من 40 عاما حفرت خلالها نجاحات عديدة بأحرف من نور فى قطاع السيارات وساهمت بشكل كبير فى نجاح العديد من التوكيلات العالمية .. اليوم تعيد المتحدة – القصراوى أكتشاف قوة هايما فى مصر بحضور رجل الأعمال فوزى القصراوى رئيس مجلس الأدارة والمحاسب هشام القصرواى نائب رئيس مجلس الأدارة كبار مسئولى شركة هايما العالمية Dong Guoqiang مدير عام الشركة وBob Zhu نائب قطاع تسويق هايما العالمية للاسواق الخارجية والعديد من كبار رجال الأعمال وتجار السيارات والموزعين المعتمدين – شركاء النجاح ومسئولى المتحدة لتجارة السيارات – القصراوى.

وقال رجل الأعمال فوزى القصراوى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لتجارة السيارات فى كلمته أن المتحدة – القصراوى تتمتع بتاريخ عريق فى سوق السيارات وقد جاء اختيار توكيل هايما بعد دراسات عديدة حيث تتميز بتنوع منتجاتها وجودتها العالية .. ونحرص على توفير جميع الامكانيات لنجاح وتفوق هايما فى مصر من خلال افتتاح صالات عرض متميزة وتوفير خدمات ما بعد البيع فقد تم افتتاح صالة عرض بشارع أحمد عرابى وقريبا صرح جديد بطنطا وأخر بالسويس ولدينا مركز خدمة لصيانة سيارات هايما بأبورواش .. وفى بداية انطلاق هايما فى السوق المصرية نقدم السيارة السيدان العائلية M3 والسيارة الرياضية متعددة الخدمات الـ SUV ونسعى لتحقيق أقصى مستويات رضاء العملاء.

وتناول Dong Guoqiang مدير عام شركة هايما العالمية العلاقات المصرية الصينية وسبل التعاون المستمر بين البلدين قائلا: “كما نعلم مصر والصين هي بلدان مشهورة واصحاب حضارة عريقة وتمتلكان إمكانيات جاذبة للاستثمار وقد حافظت الدولتان على علاقات تعاون وثيقة ومستقرة لفترة طويلة.. وعلى مستوى القارة الافريقية تعد مصر أهم كيان اقتصادى وتحتل مكانة رائدة في المجالات الاقتصادية والعلمية. لذلك تولي هايما اهتماما كبيرا للسوق مصر، ونحرص على تقديم أفضل المنتجات لعملائنا في مصر.. فاليوم أحلامنا اصبحت حقيقة بتقديم طرازات هايما الرائعة فى السوق المصرية من خلال شريكنا الشركة المتحدة لتجارة السيارات – القصراوى التى تتميز بتاريخ عريق ومتميز”.

وأضاف أن شركة هايما تمتلك خبرة طويلة فى صناعة السيارات تمتد لاكثر من ٢٩ عاما حيث تم تأسيسها في 1988 وتمتلك 15 عاما من الخبرة في مشروع شراكة مع المارة اليابانى مازدا وهى الان تمتلك خبرة عظيمه في مجال التكنولوجيا والإدارة لإنتاج سيارات عالية الجودة.

وهايما العالمية لديها استراتيجية واضحة لتكنولوجيا ومنتجاتها الأساسية. في الوقت الحاضر، تغطي منتجاتها العديد من القطاعات بما في ذلك سيدان، MPV وسيارات العائليه للعائلات الكبيرة و SUV الرياضيه متعددة الاستخدامات وإلى جانب السيارات التقليدية.. أصدرت هايما أيضا سيارتها الكهربائية النقية Deep Blue Strategy استراتيجية هايما ستطلق في السنوات الخمس المقبلة وستدخل حيز التشغيل وستعمل علي التركيز على جوهر التكنولوجيا المتقدمة من التكنولوجيا عالية الجودة المتقدمة، والعمل علي توليد القوة ، وتطوير محركات الحقن المباشر تربو وناقل الحركة DCT 7 نقلات.

كما تستثمر هايما أكثر من مليار دولار للتطوير فى منتجات عالية الجودة وفي نقس الوقت سيارات صديقه للبيئة ومنذ عام 2005 بدأت هيماء استكشاف الاسواق الخارجية.. وفى الوقت الحاضر أصبحت شبكة توزيع سيارات هايما فى اكثر من 20 بلد حول العالم مثل الشرق الاوسط وشمال افريقيا وامريكا الجنوبية وأوربا الشرقية وجنوب اسيا وفى المستقبل سوف تستمر هايما في بتطوير التكنولوجيا فى منتجاتها.

وأضاف مدير عام هايما العالمية أن الحكومة المصرية تسعى دائما لتطوير صناعة السيارات حيث تعتبر مصر سوقا حيويا لماركات السيارات الصينية. وقد كان لهايما الاتصال بمصر من قبل ، ولكن هذه المرة حفل الاطلاق يختلف تماما عن تجربتنا من قبل ! ونحن الآن على قناعه تامة لاختيار الشريك المناسب والمتحدة القصراوي شريك متميز ويمتلك خبرة كبيرة فى سوق السيارات المصرى ومتطلبات العملاء .

وبالتعاون مع المتحدة القصراوى يمكننا أن نقدم كل عميل أفضل خدمة.. وفي الوقت نفسه يجري حاليا دراسات للانتاج المحلى ونحن نكرس التعاون طويل الأجل والبناء فى السوق المصرية..ونحرص على توفير المنتجات المناسبة ووضع الاستراتيجية. .كما أن التعاون مع المتحدة القصراوي يوفر لعملائنا أفضل تجربة للخدمة خاصة وأننا نقدم أرقى طرازات هايما فى السوق المصرية السيارة S5 الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV السيدان العائلية M3 وياتى ذلك تحت شعار “التحول إلى الاختلاف” ونأمل أن تجلب لكم تلك السيارات تجربة قيادة مذهلة ومختلفة.

انطلق للاختلاف

حيث تتميز سيارات هايما العالمية دائما بجوده منتجاتها حيث تعتبر الجودة دائما هي حجر الاساس الذي تبني عليه مجموعه هايما العالمية لتقديم سيارة جديده للاسواق العالميه وجوده السيارات تبدا من جوده التصميمات التي تتم من خلال كبري مراكز تصميمات السيارات في ايطاليا وهذا ما يلمسه العميل دائما من ان تصميمات هايما دائما ما تلفت الانظار لما تتميز به انسيابيه وطابع رياضي وقوه في التصميمات ويمتد الاحتفاظ بالجودة كمعيار عام لسيارات هايما الي محركات هايما التي تتميز دائما بالقوة والتحمل لكافه الظروف حيث تمتلك الشركة مصنعين للمحركات بطاقه انتاجيه اجماليه تتجاوز مليون و300 الف محرك الي جانب عمليات البحث والتطوير المستمرة للوصول الي افضل اداء .. ويمتد هذا الي التصميم الداخلي لسيارات هايما حيث يتميز الصالون الداخلي لسيارات هايما بالاناقة والعصرية وتلبيه كافه متطلبات العميل من رحابه الصالون الداخلي.