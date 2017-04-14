حدث في مثل هذا اليوم 14 أبريل .. عصابات الهاجاناه الصهيونية ترتكب مجزرة في "قرية ناصر الدين" في طبريا

43 ق.م - مارك أنطونيو يحاصر قاتل يوليوس قيصر دسيموس جونيوس بروتوس ألبينوس في مودينا ويهزم قوات القنصل “بانسا” والذي لقي مصرعه وذلك في معركة فورم غالورم.

1182 - افتتاح جامع إشبيلية الكبير، بعد عشر سنوات من البناء.

1699 - مولد ديانة السيخ في شمال الهند حسب التقويم الناناكشاهي.

1775 - بنجامين فرانكلين يؤسس أول جمعية أمريكية لمكافحة الرق.

1844 - اندلاع معارك عنيفة بين الجزائريين والفرنسيين في منطقة جبال الأوراس بقيادة أحمد باي، واستمرت المعارك عشرين يومًا.

1849 - المجر تستقل عن النمسا.

1894 - توماس إديسون يعرض “كاينتوسكوب” لعرض الصور المتحركة.

1883 - ألكسندر غراهام بيل ينجح في إجراء أول مكالمة هاتفية بين مدينتين.

1909 - تأسيس شركة الأنجلو - فارسية في لندن وذلك لاستغلال الثروة النفطية في إيران، وحصول المملكة المتحدة على امتياز تنقيب النفط فيها.

1912 - السفينة تايتانيك تصطدم بجبل جليدي في المحيط الأطلسي مما أدى إلى غرقها بعد أكثر من ثلاث ساعات في 15 أبريل.

1948 - عصابات الهاجاناه الصهيونية ترتكب مجزرة في “قرية ناصر الدين” في طبريا، حيث قتلت 50 فلسطينيًا من أصل 90 هم سكان القرية.

1956 - عرض أول “شريط فيديو” في مؤتمر المنظمة الوطنية للمذيعين.

1970 - انفجار خزان الأكسجين على مركبة الفضاء أبولو 13، مما أدى إلى دمار كبير في المركبة حتى أن رجوعها إلى الأرض كان أشبه بالمعجزة نظرًا لكمية الدمار الذي حل بالمركبة.

1976 - تأسيس المنظمة العربية لأبحاث الفضاء عرب سات.

1986 - الولايات المتحدة تقصف ليبيا انتقامًا لتفجير “ديسكو لابيل” في برلين الغربية الذي أدى إلى مقتل جندييين أمريكيين.

1989 - نينتندو تعلن عن إصدار أول جيم بوي.

2009 - الولايات المتحدة تخفف القيود المتعلقة بالسفر والتحويلات المالية مع كوبا بالنسبة للأمريكيين من أصل كوبي، والرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو يقول أن التحول في السياسة الأمريكية تجاه بلاده لم يشر من قريب أو بعيد إلى الإجراءات القاسية المتمثلة في الحصار الاقتصادي المفروض عليها منذ نحو 47 عامًا.

2010 - زلزال بقوة 6.9 على مقياس ريختر يضرب مقاطعة تشينخاي شمال غرب الصين ويؤدي إلى سقوط 300 قتيل وإصابة حوالي 8000 شخص، وكذلك إلى طمر عدد غير محدد من الأشخاص تحت المنازل المنهارة.

2014 - صحيفتا الغارديان البريطانية وواشنطن بوست الأمريكية تحصلان على جائزة بوليتزر لنشرهما الوثائق المسربة من قبل إدوارد سنودن.

2015 - مجلس الأمن الدولي يعترف بشرعيَّة عمليَّة عاصفة الحزم عبر إقرار مشروع القرار العربي بشأن اليمن، الذي ينص على فرض عُقوبات على الحوثيين ومُطالبتهم بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها.