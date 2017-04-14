حدث في مثل هذا اليوم 14 أبريل .. عصابات الهاجاناه الصهيونية ترتكب مجزرة في "قرية ناصر الدين" في طبرياالجمعة، 14 ابريل 2017 08:38 ص
43 ق.م - مارك أنطونيو يحاصر قاتل يوليوس قيصر دسيموس جونيوس بروتوس ألبينوس في مودينا ويهزم قوات القنصل “بانسا” والذي لقي مصرعه وذلك في معركة فورم غالورم.
1182 - افتتاح جامع إشبيلية الكبير، بعد عشر سنوات من البناء.
1699 - مولد ديانة السيخ في شمال الهند حسب التقويم الناناكشاهي.
1775 - بنجامين فرانكلين يؤسس أول جمعية أمريكية لمكافحة الرق.
1844 - اندلاع معارك عنيفة بين الجزائريين والفرنسيين في منطقة جبال الأوراس بقيادة أحمد باي، واستمرت المعارك عشرين يومًا.
1849 - المجر تستقل عن النمسا.
1894 - توماس إديسون يعرض “كاينتوسكوب” لعرض الصور المتحركة.
1883 - ألكسندر غراهام بيل ينجح في إجراء أول مكالمة هاتفية بين مدينتين.
1909 - تأسيس شركة الأنجلو - فارسية في لندن وذلك لاستغلال الثروة النفطية في إيران، وحصول المملكة المتحدة على امتياز تنقيب النفط فيها.
1912 - السفينة تايتانيك تصطدم بجبل جليدي في المحيط الأطلسي مما أدى إلى غرقها بعد أكثر من ثلاث ساعات في 15 أبريل.
1948 - عصابات الهاجاناه الصهيونية ترتكب مجزرة في “قرية ناصر الدين” في طبريا، حيث قتلت 50 فلسطينيًا من أصل 90 هم سكان القرية.
1956 - عرض أول “شريط فيديو” في مؤتمر المنظمة الوطنية للمذيعين.
1970 - انفجار خزان الأكسجين على مركبة الفضاء أبولو 13، مما أدى إلى دمار كبير في المركبة حتى أن رجوعها إلى الأرض كان أشبه بالمعجزة نظرًا لكمية الدمار الذي حل بالمركبة.
1976 - تأسيس المنظمة العربية لأبحاث الفضاء عرب سات.
1986 - الولايات المتحدة تقصف ليبيا انتقامًا لتفجير “ديسكو لابيل” في برلين الغربية الذي أدى إلى مقتل جندييين أمريكيين.
1989 - نينتندو تعلن عن إصدار أول جيم بوي.
2009 - الولايات المتحدة تخفف القيود المتعلقة بالسفر والتحويلات المالية مع كوبا بالنسبة للأمريكيين من أصل كوبي، والرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو يقول أن التحول في السياسة الأمريكية تجاه بلاده لم يشر من قريب أو بعيد إلى الإجراءات القاسية المتمثلة في الحصار الاقتصادي المفروض عليها منذ نحو 47 عامًا.
2010 - زلزال بقوة 6.9 على مقياس ريختر يضرب مقاطعة تشينخاي شمال غرب الصين ويؤدي إلى سقوط 300 قتيل وإصابة حوالي 8000 شخص، وكذلك إلى طمر عدد غير محدد من الأشخاص تحت المنازل المنهارة.
2014 - صحيفتا الغارديان البريطانية وواشنطن بوست الأمريكية تحصلان على جائزة بوليتزر لنشرهما الوثائق المسربة من قبل إدوارد سنودن.
2015 - مجلس الأمن الدولي يعترف بشرعيَّة عمليَّة عاصفة الحزم عبر إقرار مشروع القرار العربي بشأن اليمن، الذي ينص على فرض عُقوبات على الحوثيين ومُطالبتهم بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها.
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"شعبة الأسماك": 25 % ارتفاعا في أسعار "الفسيخ والرنجة" قبل شم النسيم
قال رئيس شعبة الأسماك أحمد جعفر إن أسعار الأسماك المملحة والمدخنة (الفسيخ والرنجة) قد ارتفعت مع قرب أعياد شم النسيم حوالي 25 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي، ...Thu, 13 Apr 2017 11:48:01 GMT
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"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
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حريق بجوار مستشفى «طلخا»
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد مروان عبد المعطى ...Wed, 12 Apr 2017 08:27:54 GMT
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مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
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نصائح «حماية المستهلك» عند تناول الأسماك المملحة في شم النسيم
نشر جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح والارشادات الخاصة بالطريقة الصحيحة لشراء وتناول الاسماك خلال احتفالات شم النسيم، وذلك على الموقع الاليكتروني للجهاز ...Thu, 13 Apr 2017 10:02:39 GMT
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"الأرصاد" : أمطار غزيرة ورعدية .. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارةThu, 13 Apr 2017 06:45:26 GMT
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التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
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بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
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مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT