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نوال الزغبي تطرح كليب "تولع"
نوال الزغبي

نوال الزغبي تطرح كليب "تولع"

الخميس، 13 ابريل 2017 11:51 ص

طرحت الفنانة نوال الزغبى كليب “تولع” اليوم عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتى ظهرت من خلاله بإطلالة ساحرة أثنى عليها الكثير من المتابعين.

يذكر أن “تولع” أغنية عراقية الطابع تم تصويرها فى لبنان، وهى من إخراج جو بو عيد، وكلمات عدنان الداوود، ألحان بسام المهدى، وتوزيع عمر صباغ.



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