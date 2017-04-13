طرحت الفنانة نوال الزغبى كليب “تولع” اليوم عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتى ظهرت من خلاله بإطلالة ساحرة أثنى عليها الكثير من المتابعين.

يذكر أن “تولع” أغنية عراقية الطابع تم تصويرها فى لبنان، وهى من إخراج جو بو عيد، وكلمات عدنان الداوود، ألحان بسام المهدى، وتوزيع عمر صباغ.