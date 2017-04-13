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الخميس 13 ابريل 2017 11:49 مساءً
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شاهد.. أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد الإفراج عن نجله
سعد المجرد

شاهد.. أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد الإفراج عن نجله

الخميس، 13 ابريل 2017 11:49 م

تداولت عدد من المواقع المغاربية أول تعليق صرح به الفنان بشير عبده والد المطرب سعد لمجرد الذى تمت تبرءته من قبل الطب الشرعي من تهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، والإعلان عن إطلاق سراحه مساء اليوم الخميس.

ونشر المغربى تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: “الحمد لله كثيرا”.

كان القضاء الفرنسي قرر إطلاق سراح سعد لمجرد اليوم بشرط بقائه في باريس، بعد ان أظهر تقرير الطب الشرعي براءته من ادعاءات الفتاة الفرنسية.

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