شاهد.. أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد الإفراج عن نجله

تداولت عدد من المواقع المغاربية أول تعليق صرح به الفنان بشير عبده والد المطرب سعد لمجرد الذى تمت تبرءته من قبل الطب الشرعي من تهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، والإعلان عن إطلاق سراحه مساء اليوم الخميس.

ونشر المغربى تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: “الحمد لله كثيرا”.

كان القضاء الفرنسي قرر إطلاق سراح سعد لمجرد اليوم بشرط بقائه في باريس، بعد ان أظهر تقرير الطب الشرعي براءته من ادعاءات الفتاة الفرنسية.