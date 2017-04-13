قال فوزي فهيم شقيق عم نسيم فهيم حارس كنيسة الإسكندرية، إننا لا ننتظر حقنا من أحد، ولكننا ننتظر العدل من الله، ولا ننتظر شيئا من أحد.

وأضاف فوزي، في حواره ببرنامج «معكم» على قناة «سي بي سي»، أن تلك العمليات لن تؤثر فينا ولن تجعلنا نفترق عن بعض مسيحيين ومسلمين، بل إننا سعداء بالمنزلة التي تلقاها نسيم.

وأشار نسيم إلى أنهم سامحوا من فعلوا تلك الجريمة، وعلق قائلا:«احرقوا كنايس وفجروا كنايس، في ربنا شايف، اللى فجر نفسه لو هو مقتنع إنه هيخش الجنة ييجي يفجرني ويشوف مين هيخش الجنة وهيتعذب فى أخرته».