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نجل حارس الكنيسة الشهيد: منفذ التفجير غلبان وصعبان عليا
الكنيسة البطرسية

نجل حارس الكنيسة الشهيد: منفذ التفجير غلبان وصعبان عليا

الخميس، 13 ابريل 2017 11:27 م
محيط

روى مينا نسيم نجل حارس كنيسة الإسكندرية التي تعرضت لعملية إرهابية، تفاصيل الليلة الأخيرة التي قضاها مع والده، قبل أن يستشهد في حادث تفجير الكنيسة.

وقال مينا، في حواره ببرنامج «معكم» على قناة «سي بي سي»، إن والده طلب منه أن يصلي له معللا الأمر بأنه يعاني من ضغوط في العمل، لافتا إلى أن والده كان من المفترض أن يكون إجازة يوم تفجير الكنيسة، وأن والده طلب منه أن يمكث معهم هذه الليلة ولا يعود لمنزله ولكنه فضل العودة للمنزل، مبررا الأمر بأنه يعد رحلة سيصطحبه معه فيها في أيام العيد.

وأوضح مينا أن والده تلقى اتصالا من الكنيسة طلبوا منه النزول للعمل يوم الأحد بسبب وجود ضغط في العمل لاقتراب أيام العيد، ولم يكن يعلم أنه ذاهب إلى مصيره.

ووصف مينا منفذ العمل الإرهابي قائلا: «اللى عمل التفجير ده غلبان، صدقوني ده صعبان عليا، اضحك عليه، سواء استغلوه قالولوا أنت هتخش الجنة، ولا استغلوه بالفلوس ولا بالأوهام، هو غلبان».

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