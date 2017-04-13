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تامر أمين: «الربيع أنيل فصل في السنة»
تامر أمين

تامر أمين: «الربيع أنيل فصل في السنة»

الخميس، 13 ابريل 2017 11:25 م

سخر الإعلامي تامر أمين، من المقولات التي انتشرت حول فصل الربيع، والأغاني التي أنشدها المصريون حول هذا الفصل، مثل “الدنيا ربيع والجو بديع”، قائلا «الله يرحمك ويسامحك يا صلاح يا جاهين».

وقال أمين ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «حتى دي طلعت متعلمينها غلط، الربيع ده أنيل جو فالعالم كله، جو مش مستقر وتراب ومطر عواصف، وكل البلاوي السودة بنلاقيها فالفصل ده، حاجه كده يعني غريبة».

وتابع أمين: «عشان تعرفوا إن التعليم كله غلط، أبريل ده بنفضل فيه طول الشهر، حر برد حر برد».

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