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أمريكا تضيف عربيين إلى القائمة العالمية للإرهاب
وزارة الخارجية الامريكية

أمريكا تضيف عربيين إلى القائمة العالمية للإرهاب

الخميس، 13 ابريل 2017 11:04 م
متابعات

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إدراج متشددين اثنين، ضمن القائمة المخصصة للإرهابيين العالميين، المعروفة اختصارا بالـ“SDGT”.

وأوضح بيان للخارجية الأمريكية، أن الشخصين اللذين جرى إدراجهما، يدعيان طارق صخر وفرح محمد شردون، على خلفية ضلوعهما في أعمال إرهابية.

وبموجب القرار الأمريكي، بات ممنوعا على كل الأشخاص والمؤسسات في الولايات المتحدة، أن يتعاملوا مع الشخصين  المذكورين.

فضلا عن ذلك، سيجمد القضاء الأمريكي، بموجب التصنيف الصادر حديثا، أي ممتلكات لطارق صخر وفرح محمد شردون.

وبحسب المعلومات الأمريكية، فإن طارق صخر سوري الأصل حاصل على الجنسية الكندية، واستفاد من تدريب في القنص بالسلاح على الأراضي السورية، كما سافر لبعض الفترات إلى تركيا، وارتبط بجبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة سابقا في سوريا.

أما فرح محمد شردون فمواطن كندي من أصول صومالية، سافر إلى العراق وسوريا بغرض القتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، وتحول إلى متشدد بارز وساهم في التجنيد وجمع المال للمتطرفين.

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