أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الشمالية رسالة جديدة، ووصفها بأنها دولة “مشكلة” وأنها “سيتم الاعتناء بها.”

وعلق ترامب على كوريا الشمالية بعد أن سئل عن قرار الجيش الأمر يكي بإسقاط أكبر سلاح غير نووي استخدمه في القتال حتى الآن، على منطقة في شرق أفغانستان.

وعندما سئل ما إذا كان إسقاط القنبلة يوجه رسالة إلى كوريا الشمالية وهي تواصل تطوير أسلحة نووية وأسلحة أخرى، قال ترامب إن ذلك لا يحدث اختلافا.

وقال ترامب “كوريا الشمالية مشكلة، والمشكلة سيتم الاعتاء بها”.

ويريد ترامب من الصين أن تساعد في احتواء كوريا الشمالية، ولكن خلال الأسابيع الأخيرة ألمح إلى استعداده للتعامل مع القضية وحده.

وناقش ترامب ورئيس الصين ملف كوريا الشمالية في اجتماع الأسبوع الماضي في فلوريدا.