"همسة" برنامج اذاعي جديد على موجات "عرب اف ام "

يخوص الإعلامي الشاب أحمد حمدي، تجربته الاولي فى تقديم برنامجه الاذاعي همسة، على راديو “عرب ا ف ام” منتصف الأسبوع المقبل.

ويتناول البرنامج على مدار دورته الكاملة العديد من الموضوعات الهامة التى تشغل قطاع كبير من الشباب على اختلاف مراحلهم العمرية.

ويذاع البرنامج يومي الثلاثاء والجمعة فى العاشرة مساءا، والإعادة يومي الاربعاء والسبت فى الثالثة مساءا.

يذكر أن “حمدي” حاصل على بكالوريوس اعلام من جامعة الازهر، وأحد ابناء الاكاديمية العربية لعلوم الاعلام بعد حصوله على دبلومة الاعداد والتقديم الاذاعي والتليفزيوني بتقديرعام جيد جدا .