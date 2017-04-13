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تأجيل بدء تطبيق كتابة الأسعار على عبوات الأرز والسكر لـ31 مايو المقبل
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

تأجيل بدء تطبيق كتابة الأسعار على عبوات الأرز والسكر لـ31 مايو المقبل

الخميس، 13 ابريل 2017 11:04 م
وكالات

وافق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على تأجيل تطبيق قرار كتابة الأسعار على عبوات الأرز والسكر إلى 31 مايو المقبل بدلا من 15 أبريل الجاري.
وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية ، فى تصريح ماء اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الغرف تقدمت بطلب لمد المهلة لأن السلاسل التجارية لديها مخزون ، لافتا إلى أن عملية إعادة تعبئة المنتج في عبوات جديدة سوف يكلف التجار خاصة السلاسل التجارية أعباء مالية ، الأمر الذي يستغرق وقتا .
وأضاف عز أنه تم الاتفاق على قيام التجار والسلاسل التجارية بالإعلان عن الأسعار بصورة واضحة مع وضع “استكيرز” على العبوات .
يشار إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاثنين الماضي ينص على ضرورة وضع سعر السلعة على المنتجات لحماية حقوق المستهلك، وتشديد العقوبات علي غير الملتزمين بشروط عرض السلع والمنتجات وبيعها والتسويق لها.

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