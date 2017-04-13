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محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف رقابة الأسواق خلال الأيام القادمة
محمد سلطان محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف رقابة الأسواق خلال الأيام القادمة

الخميس، 13 ابريل 2017 11:22 م
أ ش أ

شدد محافظ الإسكندرية محمد سلطان علي استمرار الرقابة على الأسواق والمنشآت ومصانع الأغذية وتكثيف الحملات بالتنسيق بين كافة الجهات.
وأوضح أن الحملات تهدف إلى التأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر الشروط اللازمة وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين والمستغلين وفقا للقانون لحماية لصحة وحياة المواطنين ، علاوة على منع احتكار السلع الغذائية أو ارتفاع أسعارها.
وقال” سلطان “أن واجبنا جميعا مراقبة بؤر المشكلات والتعامل مع المستغلين والجشعين ومفتعلي الأزمات بكل شدة وحزم فمهمتنا الأولى هي مصلحة المواطن خاصة الفقير ، لافتا أن علينا استغلال كافة إمكانياتنا والتعاون بين كافة الجهات ووضع آلية لوصول المواد الغذائية الصحية اللازمة للجميع ، وتغيير ثقافة الاستهلاك وضبط الأسعار وضمان عدالة التوزيع

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