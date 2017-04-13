أصدرت الشرطة في أيرلندا الشمالية تنبيها أمنيا في بلفاست بعد العثور على عبوة ناسفة في وسط شارع بالمدينة.

وتم إجلاء العديد من السكان من منازلهم، ورفعت الشرطة “حالة تأهب” بعد العثور على قنبلة أنبوبية مشتبه فيها في منتصف الطريق.

وقال متحدث باسم الشرطة إن قوات الشرطة في حالة تأهب أمني في شارع باسيفيك في شمال بلفاست عقب اكتشاف جسم مشبوه، وأنه تم إغلاق الشارع ولم ترد تفاصيل أخرى في الوقت الحالي.