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بوتين وأردوغان يتفقان على حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا
بوتين واردوغان

بوتين وأردوغان يتفقان على حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا

الخميس، 13 ابريل 2017 10:50 م
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اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على دعم تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال الكرملين، إن الرئيس بوتين، تلقى اتصالا هاتفياً من الرئيس التركي أردوغان، مؤكداً أنهما بحثا تطور الوضع في سوريا وأن الرئيسين أيدا إجراء تحقيق دولي موضوعي ودقيق في حادثة خان شيخون.

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