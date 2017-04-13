وجه الداعية السعودي عائض القرني رسالة قوية لمن أطلقوا شائعة طرده من المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر زعموا أن السلطات الأردنية منعت كلا من الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي والدكتور عائض القرني من دخول أراضيها، للمشاركة في عقد دروس دينية وحلقات علمية.

وأطلق المغردون، هاشتاجا عبر “تويتر”، #الاردن_تطرد_العريفي_والقرني ، أشادوا فيه بموقف المملكة الأردنية، تجاه العريفي والقرني.