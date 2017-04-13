 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 11:44 مساءً
روابط سريعة
عائض القرني يوضح حقيقة طرده من الأردن
الشيخ عائض القرني

عائض القرني يوضح حقيقة طرده من الأردن

الخميس، 13 ابريل 2017 10:55 م
متابعات

وجه الداعية السعودي عائض القرني رسالة قوية لمن أطلقوا شائعة طرده من المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر زعموا أن السلطات الأردنية منعت كلا من الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي والدكتور عائض القرني من دخول أراضيها، للمشاركة في عقد دروس دينية وحلقات علمية.

وأطلق المغردون، هاشتاجا عبر “تويتر”، #الاردن_تطرد_العريفي_والقرني ، أشادوا فيه بموقف المملكة الأردنية، تجاه العريفي والقرني.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3