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زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية موغلا التركية
مقياس ريختر - صورة دلالية

زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية موغلا التركية

الخميس، 13 ابريل 2017 10:45 م
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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية موغلا غربي تركيا.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث “أفاد”، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الزلزال وقع مساء اليوم مركزه في بلدة “أولا”.

ولم ترد بعد أي معلومات حول وقوع خسائر مادية أو بشرية.

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