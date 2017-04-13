ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية موغلا غربي تركيا.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث “أفاد”، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الزلزال وقع مساء اليوم مركزه في بلدة “أولا”.

ولم ترد بعد أي معلومات حول وقوع خسائر مادية أو بشرية.