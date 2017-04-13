دعت قبيلة الأشراف فى محافظة قنا قياداتها من عمد ومشايخ واعضاء مجلس النواب وحكمائها لاجتماع شعبى عاجل مساء غدا، الجمعة بساحة آل البيت ومقرها مدينة قنا لتبرئة أنفسهم من العمل الإرهابى الخسيس الذى وقع بالكنائس المصرية وممن أساءوا للقبيلة.

ومن المقرر أن يحدد المؤتمر الذى يعقده ابناء اشراف قنا غدا والذى يضم الاشراف البحرية والقبلية والشرقية والغربية للاعلان عن دعمهم للدولة فى مكافحة الارهاب والتطرف وتبرئهم من العمل الإرهابى الخسيس الذى وقع بالكنائس المصرية.

وأعرب أبناء الأشراف فى قنا عن تبرئهم من المتهمين الذين ينتمون للقبيلة وانهم يدينون بشدة تعرض المصلين من الاخوة الاقباط للعمل الارهابى لافتين إلى أن قبلية الأشراف ليسوا فى محل اتهام وانها تنبذ التشدد والتطرف وتدعو للوسطية السمحة ورفض الفكر الوهبى الذى يتبناه تنظيم داعش وكافة التنظيمات الإرهابية الموالية لجماعة الإخوان.