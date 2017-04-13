 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 11:46 مساءً
روابط سريعة
«الداخلية» ترفع المكافأة: 500 ألف جنيه لمن يُدلي بمعلومات عن الإرهابيين
اللواء مجدي عبد الغفار - وزير الداخلية

«الداخلية» ترفع المكافأة: 500 ألف جنيه لمن يُدلي بمعلومات عن الإرهابيين

الخميس، 13 ابريل 2017 10:42 م
وكالات

أعلنت وزارة الداخلية في بيان، مساء الخميس، زيادة المكافأة المالية التي حددتها لمن يتقدم بمعلومات تُمكن أجهزة الأمن من ضبط العناصر الإرهابية الهاربة.
ورفعت الوزارة المكافأة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، متقدمة بالشكر لكل من أدلى بمعلومات ساهمت في التوصل للعناصر الهاربة حفاظاً على أمن واستقرار البلاد وتؤكد الاحتفاظ بالسرية الكاملة لكل من يساهم بتقديم أي معلومات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3