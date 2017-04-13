أعلنت وزارة الداخلية في بيان، مساء الخميس، زيادة المكافأة المالية التي حددتها لمن يتقدم بمعلومات تُمكن أجهزة الأمن من ضبط العناصر الإرهابية الهاربة.

ورفعت الوزارة المكافأة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، متقدمة بالشكر لكل من أدلى بمعلومات ساهمت في التوصل للعناصر الهاربة حفاظاً على أمن واستقرار البلاد وتؤكد الاحتفاظ بالسرية الكاملة لكل من يساهم بتقديم أي معلومات.